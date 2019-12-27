كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خالد المحجوب: وصلنا إلى مرحلة عسكرية مهمة جدا في طرابلس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وأوضح "المحجوب"، خلال تصريحاته مساء الجمعة، أنه يسعى إلى القضاء على الميليشيات الإرهابية وإعادة الاستقرار إلى طرابلس.
وتمكنت قوات الجيش الوطني الليبي، اليوم، من السيطرة على طريق مطار طرابلس بعد دحر المليشيات الإرهابية منها.
واستهدف سلاح الجو الليبي، معسكرا لمليشيا الفاروق الإرهابية بالزاوية، وموقع آخر كان يتم فيه تجهيز الآليات التابعة للمليشيات، وقتل نحو 6 أشخاص بالغارات الجوية في الموقعين.
وسيطر الجيش الليبي على معسكر التكبالي بالكامل الواقع بمنطقة صلاح الدين، على بعد 10 كيلومترات من وسط العاصمة طرابلس، كما تقدم في محوري الخلة ومشروع الهضبة، بعد تقهقر وانهيار المليشيات الإرهابية التابعة لقوات الوفاق وتراجعها إلى الوراء.
كما تمكنت قوات الجيش الوطني الليبي من إحكام السيطرة على حي الزهور جنوبي العاصمة طرابلس.
وتعتبر هذه النقاط الأقرب لمناطق مركز ووسط العاصمة، بينما تستمر الاشتباكات بين قوات الجيش ومليشيات الوفاق في محاور عين زارة ووادي الربيع والسبعة وطريق المطار والزهراء.
من جانبها، قالت انتصار محمد، مديرة المكتب الإعلامي لغرفة عمليات سرت الكبرى، إن سلاح الجو الليبي نفذ فجر الخميس سلسلة ضربات جوية دقيقة على مواقع المليشيات المتمركزة بالقرب من خزانات القرضابية بالقرب من سرت.
وأعلنت شعبة الإعلام الحربي قيام القوات الجوية بعمليات استطلاع ورصد فوق المنطقة الممتدة من سرت إلى الحدود التونسية غرب البلاد ومن غريان جنوب طرابلس إلى قاعدة الجفرة جنوب ليبيا.
وكان الجيش الليبي قد أعلن، في وقت سابق، تقدما كبيرا حققه في محوري عين زارة غرب طرابلس وصلاح الدين جنوبي العاصمة.
يأتي ذلك عقب ساعات من إعلان المكتب الإعلامي للكتيبة 128 مشاة، عن استهداف آمر مليشيا 42 "محمد راسم" في محور عين زارة بالعاصمة طرابلس.
وفي يوم 12 ديسمبر الجاري أعلن المشير خليفة حفتر القائد العام للجيش الليبي، انطلاق ساعة الصفر لدخول قلب العاصمة طرابلس لتحريرها من سيطرة المليشيات، ضمن عملية "طوفان الكرامة" التي انطلقت في أبريل الماضي.