كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خالد المحجوب: وصلنا إلى مرحلة عسكرية مهمة جدا في طرابلس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الوطني الليبي، العميد خالد المحجوب، إنه تم الوصول إلى مرحلة عسكرية مهمة جدا.

وأوضح "المحجوب"، خلال تصريحاته مساء الجمعة، أنه يسعى إلى القضاء على الميليشيات الإرهابية وإعادة الاستقرار إلى طرابلس.

وتمكنت قوات الجيش الوطني الليبي، اليوم، من السيطرة على طريق مطار طرابلس بعد دحر المليشيات الإرهابية منها.