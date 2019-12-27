كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الصين: المناورات المشتركة مع إيران وروسيا تهدف إلى ضمان السلام في المنطقة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت الصين، أن المناورات البحرية الثلاثية الحالية مع إيران وروسيا هي مناورة عسكرية عادية من قبل الدول الثلاث التي تهدف إلى الحفاظ على الأمن في المنطقة.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، جنج شوانج، اليوم الجمعة، ردًا على سؤال من الصحفيين: "هذه التدريبات تهدف إلى ضمان السلام في المنطقة". حسبما أوردت وكالة "مهر" الإيرانية.

كان يشير إلى مناورة عسكرية ثلاثية قامت بها إيران والصين وروسيا والتي بدأت اليوم في المحيط الهندي وبحر عمان.

بدأت جمهورية إيران الإسلامية وروسيا والصين مناورة عسكرية مشتركة، حيث أعلن نائب ضابط العمليات بالبحرية الإيرانية نشر مناورات بحرية كبيرة في الدول الثلاث إيران وروسيا والصين في شمال المحيط الهندي.

تهدف التدريبات، التي تحمل الاسم الرمزي "حزام الأمان البحري"، إلى تعزيز أمن التجارة الدولية في المنطقة الاستراتيجية، وكذلك تبادل الخبرات في عمليات الإنقاذ البحري.

تأتي التدريبات المشتركة، التي تعد الأولى من هذا النوع من التعاون مع إيران منذ انتصار الثورة الإسلامية الإيرانية عام 1979، وسط الجهود الأمريكية لجذب الدول إلى تحالف بحري للدوريات في الخليج العربي، والذي حظي بترحيب فاتر من حلفائها.

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وقد بدأت إيران والصين وروسيا تدريبات بحرية مشتركة اليوم الجمعة، في المحيط الهندي وخليج عمان فيما وصفته موسكو بأنه تمرين غير مسبوق في التعاون والتدريب البحري.

وأصبحت المياه المحيطة بإيران محورًا للتوترات الدولية، حيث تمارس الولايات المتحدة ضغوطًا على قطع مبيعات النفط الخام الإيراني وغيرها من العلاقات التجارية.

وقال أميرال الأسطول الإيراني "غلام رضا تهاني" في التلفزيون الحكومي "رسالة هذه العملية هي السلام والصداقة والأمن الدائم من خلال التعاون والوحدة، مضيفًا، ستكون النتيجة إظهار أنه لا يمكن عزل إيران".

وقالت الإذاعة، إن التدريبات شملت إنقاذ السفن المشتعلة أو السفن التي تتعرض للهجوم من قبل القراصنة وتدريبات إطلاق النار.

وخليج عمان هو ممر مائي حساس بشكل خاص لأنه يرتبط بمضيق هرمز، الذي يمر عبره حوالي خمس النفط العالمي ويرتبط بدوره بالخليج.

واقترحت واشنطن مهمة بحرية بقيادة الولايات المتحدة في أعقاب عدة هجمات في مايو ويونيو على سفن تجارية دولية، بما في ذلك ناقلات سعودية، في مياه الخليج والتي ألقت الولايات المتحدة باللوم فيها على إيران، ونفت إيران هذه الاتهامات.