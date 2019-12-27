كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تقهقر ميداني لكتائب الوفاق على محور طريق مطار طرابلس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سيطر الجيش الوطني الليبي، مساء اليوم الجمعة، على المنطقة الممتدة من مطار طرابلس إلى خزانات النفط.

وأعلن الجيش الليبي، اندلاع اشتباكات عنيفة في طرق تؤدي لقلب العاصمة طرابلس، وتقهقر ميداني لكتائب الوفاق على محور طريق مطار طرابلس.