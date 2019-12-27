كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تقهقر ميداني لكتائب الوفاق على محور طريق مطار طرابلس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
سيطر الجيش الوطني الليبي، مساء اليوم الجمعة، على المنطقة الممتدة من مطار طرابلس إلى خزانات النفط.
وأعلن الجيش الليبي، اندلاع اشتباكات عنيفة في طرق تؤدي لقلب العاصمة طرابلس، وتقهقر ميداني لكتائب الوفاق على محور طريق مطار طرابلس.
وشن سلاح الجو التابع للجيش الوطني عدة غارات جوية استهدفت تمركزات ومواقع مختلفة لقوات الوفاق في محاور القتال بالعاصمة طرابلس ومدينة الزاوية التي تشهد القصف لليوم الثاني.
كما شنت الطائرات غارة على معسكر النعام في منطقة تاجوراء، والتي تبعد 11 كيلومتر من وسط طرابلس .
كما شن سلاح الجو غارات جوية لليوم الثاني على التوالي في مدينة الزاوية والتي استهدفت مواقع قرب مصفاة الزاوية وفقا للمصادر.