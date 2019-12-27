تونس: الحبيب الجملي يجدد التزامه بتشكيل حكومة كفاءات غير حزبية

جدد رئيس الحكومة التونسي المكلف الحبيب الجملي، اليوم الجمعة، التزامه بتشكيل حكومة كفاءات غير حزبية ويرجح الإعلان عنها غدا.

وكلف الرئيس التونسي قيس سعيّد منتصف أكتوبر الفائت الخبير في المجال الزراعي الحبيب الجملي تشكيل حكومة جديدة ضمن مهلة لا تتجاوز شهرين بعدما أعلن حزب "النهضة" ذو المرجعية الإسلامية ترشيح الأخير لتولي المنصب.

فقد أفرزت الانتخابات النيابية منتصف أكتوبر الفائت "فسيفساء" من الأحزاب يتقدمها "النهضة" الإسلامي (52 نائبا) يليها حزب "قلب تونس" الليبيرالي (38 نائبا) والذي اختار البقاء في المعارضة.

أعلن "التيار الديمقراطي" (22 نائبا) وحركة "الشعب" (15 نائبا)، ثاني أكبر الكتل في البرلمان (من مجموع 217 نائبا) انسحابهما من المشاورات معللين ذلك بعدم الحصول على حقائب وزارية أو "غياب الجدية".

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ويرى مراقبون أنه يجب تشكيل حكومة ويصادق عليها البرلمان بأكثر من 109 أصوات لتجد حلولا عاجلة للأزمة الاقتصادية في البلاد في أقرب وقت ممكن.

لم تسعف المهلة الدستورية الأولية التي منحها الدستور للجملي في إتمام مهمته التي تم تمديدها شهرا إضافيا ما ينذر بمهمة صعبة وسط دعوات بالتسريع لأنه إذا فشل في مهامه فسيكلف الرئيس شخصية أخرى مستقلة بالمهمة.

والحبيب الجملي (60 عاما) كاتب دولة سابق لدى وزير الفلاحة (2011-2014) وشارك في حكومتين سابقتين بصفة تكنوقراط مستقل.