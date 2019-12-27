ابتدائية تطوان تحدد أولى جلسات محاكمة “شقور” بعد تلفظه بعبارات مسيئة للملك

حددت المحكمة الابتدائية في تطوان تاريخ 6 يناير من السنة المقبلة، موعدا لأولى جلسات محاكمة “سعيد شقور”، على خلفية خروجه بفيديو تلفظ خلاله بعبارات مسيئة إلى الملك، والأطر الصحية في مستشفى سانية الرمل.
ويتابع شقور بتهم الإخلال باحترام رموز البلاد، وإهانة موظفين عموميين خلال أدائهم لمهامهم.
وكانت العناصر الأمنية في تطوان قد أوقفت، الجمعة الماضي، الشاب شقور، بعدما ظهر في فيديو يشكو من الإهمال الطبي من داخل مصلحة العظام والمفاصل في مستشفى “سانية الرمل”، وتلفظ خلاله بعبارات مسيئة، فيما قررت النيابة العامة وضعه رهن الاعتقال الاحتياطي في السجن المحلي “الصومال”.
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