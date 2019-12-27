 كسيكس عضو لجنة صياغة النموذج التنموي: الراضي أراد أن يحذر من عودة منطق القمع من خلال القضاء

انتقد الكاتب، إدريس كسيكس، عضو لجنة صياغة النموذج التنموي، التي عينها الملك محمد السادس، والتي يرأسها شكيب بنموسى، متابعة الصحافي، والناشط الحقوقي، عمر الراضي.

وكتب كسيكس، في تغريدة له على موقع “توتير”: “عمر الراضي صحافي موهوب وناقد، أراد أن يحذر من عودة منطق القمع التعسفي تجاه النشطاء من خلال القضاء، التعبير عن غضبه عبر تغريدة كلفته اليوم متابعة وسجنه من طرف النيابة العامة أمر غير مقبول”.

ويشار إلى أن الصحافي عمر الراضي قد استدعي، أول أمس الأربعاء، من طرف “الفرقة الوطنية للشرطة القضائية”، وعند حضوره، صباح أمس الخميس، إلى مقراتها في الدارالبيضاء، تمت إحالته على وكيل الملك بنفس المدينة.

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وأثناء مثوله أمام وكيل الملك، قرر الأخير متابعته في حالة اعتقال، وتحديد أول جلسة لمحاكمته في نفس اليوم بتهمة “إهانة مقرر قضائي”، و”إهانة موظف”، بسبب تغريدة له على “توتير”.

وقررت المحكمة الابتدائية الزجرية عين السبع بالدار البيضاء أمس، تأجيل محاكمة الصحافي والناشط الحقوقي، عمر الراضي إلى غاية 02 يناير من العام المقبل.

وسبق للراضي، الذي عرف كصحافي مستقل، ومشهور بتحقيقاته الاستقصائية، وكذا بانتمائه إلى حركة “20 فبراير”، بالإضافة إلى نشاطه الحقوقي، أن تعرض لاستنطاق مطول، قبل عدة أشهر، من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية حول تغريدة، نشرها على حسابه على “تويتر”، علق فيها على الأحكام القاسية الصادرة ضد قادة معتقلي “حراك الريف”.