متجر متنقل بمباراة الرجاء و شبيبة القبايل

عائشة مجيب -صحيفة متدربة

أعلنت إدارة فريق الرجاء الرياضي لكرة القدم، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك”، أنها ستضع متجر متنقل بمباراة اليوم.

وأكدت إدارة الفريق الأخضر أن المتجر المتنقل، سيكون متواجد بالمنطقة رقم 3، في مركب محمد الخامس، وذلك من أجل تسهيل وتمكين الجماهير الرجاوية من إقتناء المنتوجات الرسمية للفريق.

وتعتبر المبادرة الذي اتخدها فريق الرجاء سابقة من نوعها، بحيث لم يسبق لأي فريق مغربي وضع متجر متنقل وسط المباراة.

يذكر أن نادي الرجاء سيستضيف فريق شبيبة القبايل الجزائري، اليوم ابتداء من الساعة الثامنة مساء، على أرضية ملعب محمد الخامس، برسم الجولة الثالثة من دوري أبطال افريقيا.