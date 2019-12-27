إصابة خطيرة في عكا: أنباء عن جريمة طعن

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أصيب شاب (29 عاما) بجروح خطيرة في مدينة عكا، مساء اليوم، الجمعة، وسط أنباء تشير إلى تعرضه لجريمة طعن.

وأفادت الطواقم الطبية أنها قدمت العلاج لشاب أصيب في مدينة عكا، وأضافت أن الشاب أصيب بجروح خطيرة وأن الطواقم تعمل على نقله إلى مستشفى نهريا.

وعلم أن ضحية الطعن من الوسط اليهودي.