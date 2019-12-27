مقتل 14 عسكريًا في كمين نصبته مجموعة إرهابية في النيجر

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 7:15 مساءً, 27 ديسمبر 2019 م المناطق - واس قُتل 14 عسكرياً في كمين نصبه إرهابيون على قافلة عسكرية في منطقة سانام شمال العاصمة النيجرية نيامي.

وأوضح بيان صادر عن وزارة الدفاع النيجرية اليوم أن العسكريين كانوا في طريقهم لحماية مجموعات تعمل مع الناخبين في مديرية أبالا.

يذكر أنه في العاشر من هذا الشهر أودى هجوم واسع شنه أفراد جماعة مسلحة بحياة 70 عسكريًا غرب النيجر, وتشهد أنشطة المجموعات المسلحة تصاعدًا ملحوظًا -خلال الأسابيع الأخيرة – في منطقة الساحل الأفريقي، حيث تعرضت مواقع القوات الحكومية في كل من مالي والنيجر وبوركينا فاسو لهجمات واسعة النطاق.

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