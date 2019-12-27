شكرا لقرائتكم خبر عن ملكا البحرين و الأردن يبحثان هاتفياً التطورات الإقليمية الراهنة والان نبدء بالتفاصيل

جرى اتصال هاتفي اليوم بين الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين والملك عبدالله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية. وبحثا خلال الاتصال العلاقات الثنائية بين البلدين، ومناقشة التطورات الإقليمية الراهنة، كما تم التأكيد خلال الاتصال على إدامة التنسيق والتشاور بين البلدين حيال مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك.

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