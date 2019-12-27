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الهند تشهد أقوى موجة برد منذ 20 عاما

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يسود شمال الهند طقس شديد البرودة، حيث شهدت العاصمة نيودلهي خلال شهر ديسمبر الجاري أقوى موجة برد تصيبها على مدار 20 عاما.

وأوضح مدير إدارة الأرصاد الجوية الهندية إم موهابترا أن أحوال الطقس شديدة البرودة هي نتيجة لاستمرار هبوب رياح شمالية غربية باردة على شمال غرب الهند بالتزامن مع ظروف طقس أخرى مواتية".

وشهدت العاصمة نيودلهي انخفاضا في درجات الحرارة، حيث سجلت 2ر4 درجة مئوية مساء أمس، وهو ما يقلّ عن المتوسط بمقدار 6 درجات, كما سجلت ولايات البنجاب وهاريانا وتشانديجارة ونيودلهي وأوتار براديش وراجستان موجة من الطقس البارد منذ 15 ديسمبر.

وسجلت مناطق كشمير ولاداخ في جبال الهيمالايا درجات حرارة دون الصفر.

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