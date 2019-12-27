اصطدام سفينة شحن بالشاطئ في مضيق البوسفور باسطنبول

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - مضيق البوسفور باسطنبول

اصطدمت سفينة شحن أجنبية بالشاطئ في مضيق البوسفور باسطنبول اليوم الجمعة مما تطلب عملية إنقاذ ودفع السلطات لإغلاق الممر المائي المزدحم الذي يمر عبر أكبر مدينة تركية مؤقتا.

وقال مكتب الحاكم إن الحادث لم يسفر عن قتلى أو مصابين مضيفا أن السفينة أبلغت بوجود عطل في المحرك قبل وقت قليل من الاصطدام.

وقال شاهد من رويترز إنه لم تحدث أضرار في الممشى الخرساني الممتد على طول الشاطئ.

وأغلقت السلطات ممر البوسفور، أحد أكثر ممرات النقل ازدحاما على مستوى العالم، أمام الملاحة الدولية مؤقتا بينما قطرت قوارب السفينة جنوبا باتجاه بحر مرمرة.

وكشفت بيانات رفينيتيف أيكون للشحن أن السفينة سونجا إريدم التي ترفع علم ليبيريا كانت في الطريق إلى ميناء أمبارلي في اسطنبول.

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وذكرت وكالة جيه.إيه.سي للشحن أن عملية إنقاذ السفينة اكتملت.

ويندر هذا النوع من الحوادث في مضيق البوسفور الذي له أهمية كبيرة لروسيا وغيرها من البلدان المطلة على البحر الأسود.

وحذر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان من مثل هذه الحوادث فيما أحيا خططا في الأسابيع القليلة الماضية لحفر قناة كبيرة عند الأطراف الغربية من اسطنبول لتخفيف حركة الملاحة في البوسفور.

ويعارض رئيس البلدية الجديد للمدينة وخبراء في مجال البيئة ومئات الأشخاص خطة قناة اسطنبول.