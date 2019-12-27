انت الان تتابع باريس استدعت سفير طهران على خلفية الباحثين المعتقلين في ايران ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

صورة أرشيفية

أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية أنها استدعت الجمعة السفير الإيراني للتنديد ب"الاعتقال الذي لا يحتمل" منذ ستة أشهر لاستاذين جامعيين فرنسيين بدأ أحدهما اضرابا عن الطعام.

وافاد بيان "أبلغت وزارة أوروبا والشؤون الخارجية السفير الإيراني قلقنا العميق لوضع السيدة فاريبا عادلخا التي توقفت عن الأكل وكررت طلبنا لقائها الذي رفض حتى الآن".