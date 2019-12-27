باريس استدعت سفير طهران على خلفية الباحثين المعتقلين في ايران

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أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية أنها استدعت الجمعة السفير الإيراني للتنديد ب"الاعتقال الذي لا يحتمل" منذ ستة أشهر لاستاذين جامعيين فرنسيين بدأ أحدهما اضرابا عن الطعام.
وافاد بيان "أبلغت وزارة أوروبا والشؤون الخارجية السفير الإيراني قلقنا العميق لوضع السيدة فاريبا عادلخا التي توقفت عن الأكل وكررت طلبنا لقائها الذي رفض حتى الآن".
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