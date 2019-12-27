اخبار العالم

السعودية تكشف حقيقة الإحتفال برأس السنة الميلادية في الرياض

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تكشف حقيقة الإحتفال برأس السنة الميلادية في الرياض والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 27 ديسمبر 2019

كشفت هيئة الترفيه في السعودية اليوم الجمعة، حقيقة ما تم تداوله خلال اليومين الماضيين بشأن الإحتفال الذي ستنظمه شركة ”بلاتينيوم ليست“ في المملكة بمناسبة رأس السنة الميلادية 2020.

Advertisements

وقالت الهيئة في بيان، إن الشركة المنظمة لم تحصل على ترخيص لإقامة الحفل في مركز ملهم في مدينة الرياض، مؤكدة أنه تم منع المنظم واتخاذ الإجراءات النظامية معه.

وأشارت الهيئة إلى أنها ”لم ترخص لفعالية الاحتفال برأس السنة الميلادية في مركز ملهم في محافظة حريملاء في منطقة الرياض، الذي تم تداول إعلانها مؤخرا في منصات التواصل الاجتماعي“، مؤكدة أنه قد تم منع المنظم والرفع لإمارة منطقة الرياض لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية تكشف حقيقة الإحتفال برأس السنة الميلادية في الرياض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا