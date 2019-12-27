- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر السعودية تكشف حقيقة الإحتفال برأس السنة الميلادية في الرياض والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 27 ديسمبر 2019
كشفت هيئة الترفيه في السعودية اليوم الجمعة، حقيقة ما تم تداوله خلال اليومين الماضيين بشأن الإحتفال الذي ستنظمه شركة ”بلاتينيوم ليست“ في المملكة بمناسبة رأس السنة الميلادية 2020.
وقالت الهيئة في بيان، إن الشركة المنظمة لم تحصل على ترخيص لإقامة الحفل في مركز ملهم في مدينة الرياض، مؤكدة أنه تم منع المنظم واتخاذ الإجراءات النظامية معه.
وأشارت الهيئة إلى أنها ”لم ترخص لفعالية الاحتفال برأس السنة الميلادية في مركز ملهم في محافظة حريملاء في منطقة الرياض، الذي تم تداول إعلانها مؤخرا في منصات التواصل الاجتماعي“، مؤكدة أنه قد تم منع المنظم والرفع لإمارة منطقة الرياض لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.
كانت هذه تفاصيل خبر السعودية تكشف حقيقة الإحتفال برأس السنة الميلادية في الرياض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.