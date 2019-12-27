السعودية تكشف حقيقة الإحتفال برأس السنة الميلادية في الرياض

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 27 ديسمبر 2019

كشفت هيئة الترفيه في السعودية اليوم الجمعة، حقيقة ما تم تداوله خلال اليومين الماضيين بشأن الإحتفال الذي ستنظمه شركة ”بلاتينيوم ليست“ في المملكة بمناسبة رأس السنة الميلادية 2020.

Advertisements

وقالت الهيئة في بيان، إن الشركة المنظمة لم تحصل على ترخيص لإقامة الحفل في مركز ملهم في مدينة الرياض، مؤكدة أنه تم منع المنظم واتخاذ الإجراءات النظامية معه.

وأشارت الهيئة إلى أنها ”لم ترخص لفعالية الاحتفال برأس السنة الميلادية في مركز ملهم في محافظة حريملاء في منطقة الرياض، الذي تم تداول إعلانها مؤخرا في منصات التواصل الاجتماعي“، مؤكدة أنه قد تم منع المنظم والرفع لإمارة منطقة الرياض لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.