حادثة إغتيال جديدة جنوب العراق ضحيتها مشجع رياضي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 27 ديسمبر 2019

أناسجلت محافظة البصرة، جنوب العراق، اليوم الجمعة، حادثة إغتيال جديدة راح ضحيتها المشجع الرياضي المعروف في البصرة، "مزعل شلاكه المنتفجي"، والمكنى بـ "أبو حربي" في قضاء الزبير.



وقال مصدر أمني إن مسلحين بمسدسات كاتمة للصوت يستقلون دراجة نارية أطلقوا النار على الضحية أثناء مروره في أحد شوارع القضاء، جنوب العراق

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في حين أفاد ناشطون بأن المسلحين اغتالوا المشجع الرياض بعيد خروجه مباشرة من صلاة الجمعة ظهر اليوم (27-12-2019) في شارع المنتفج وسط قضاء الزبير.

يذكر أن العراق شهد خلال الأشهر الأخيرة ارتفاعاً ملحوظاً في استهداف الناشطين، من صحافيين وأطباء ومحامين تعاطفوا مع التظاهرات التي انطلقت منذ الأول من أكتوبر، احتجاجاً على الطبقة السياسية الحاكمة، والفساد المستشري.

ولا يمر أسبوع إلا ويصدح خبر اغتيال أو محاول اغتيال ناشط في ساحات التظاهر أو طبيب أو صحافي.

وفي آخر الإحصاءات لعمليات القتل هذه التي لم تتمكن السلطات المعنية حتى الآن من القبض على متورط واحد، على الرغم من أن العديد من تلك الاغتيالات وثقتها كاميرات مراقبة في الشوارع، كشفت مفوضية حقوق الإنسان العراقية، الأحد الماضي أن 29 حالة اغتيال طالت ناشطين منذ انطلاق التظاهرات في مطلع أكتوبر/تشرين الأول الماضي، ولغاية اليوم.