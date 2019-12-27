الجيش الليبي: لا يفصلنا عن قلب طرابلس سوى 4 كيلومترات

أعلن الجيش الوطني الليبي، اليوم الجمعة، سيطرته على طريق مطار طرابلس ومعسكر النقلية الاستراتيجي في العاصمة.

وأكد اللواء خالد المحجوب مدير إدارة التوجيه بالجيش الليبي أن قوات الجيش تقترب من قلب العاصمة طرابلس ولا يفصلها سوى أقل من 4 كيلو مترات.

وقال لـ"العربية.نت" إن قوات الجيش تحاصر المدينة من عدة محاور، وسيطرت على طريق مطار طرابلس، وتمكنت من قتل مجموعة من ميليشيات حكومة الوفاق يقودها محمد الشريف، مضيفا أن القوات دمرت غرفة عمليات تابعة لميليشيا الفاروق المتطرفة.

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وفي تصريحات لاحقة لـ"العربية" أكد المحجوب أن إرسال أردوغان قوات إلى ليبيا سيكون مغامرة غير محسوبة.

وأعلن مدير إدارة التوجيه بالجيش الليبي أن هناك تقهقرا ميدانيا لكتائب الوفاق وأن الجثث متناثرة في طريق مطار طرابلس.

وكان سلاح الجو التابع للجيش الليبي قد استهدف تمركزات تابعة للجماعات المتطرفة وميليشيات حكومة الوفاق بمحيط مصفاة الزاوية، فيما أعلن المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة، التابعة للجيش الليبي، مساء الخميس، على "فيسبوك" تقهقر "الميليشيات" وانهيار ما تبقى من دفاعاتها بمنطقة الهضبة البدري جنوب طرابلس.

يشار إلى أن سلاح الجو في الجيش الليبي كان قد شن غارات جوية على مدينة مصراتة، بعد انقضاء المهلة التي منحتها قيادة الجيش للمدينة لسحب مسلحيها من طرابلس وسرت والعودة إلى مدينتهم.

واستهدفت الغارات مراكز قيادة ومخازن أسلحة وسط المدينة، إلى جانب مواقع لمسلحي مصراتة في ضواحي مدينة سرت، التي يحشد الجيش قواته وآلياته في محيطها منذ نحو أسبوعين استعداداً لدخولها عقب المهلة.