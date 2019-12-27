ترند | موعد تحسن الطقس.. وعبدالله السعيد في الزمالك.. وفصل بطل فيديو الرقص خلف المعلمة.. وروسيا اليوم تبرز ما فعله الحرس الجزائري مع الوفد العسكري المصري بقيادة ’’صبحي صدقي‘‘

إعداد: ضياء السقا

نشر موقع "" خلال الساعات الماضية عدة أخبار وموضوعات في مختلف المجالات، نالت اهتمام القراء، وحققت تفاعلا كبيرا، وأصبحت "ترند" على السوشيال ميديا، وكان أهمها، أمطار على بعض المناطق.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس السبت.. وتكشف موعد انتهاء الموجة السيئة،و تنازل عن 10 ملايين لبيراميدز.. عبدالله السعيد على أعتاب الزمالك، وفصل الطالب بطل فيديو الرقص خلف المعلمة داخل الفصل بالعريش، وروسيا اليوم تبرز ما فعله الحرس الوطني الجزائري مع الوفد العسكري المصري بقيادة الفريق أول "صبحي صدقي".

وفيما يلي تفاصيل أخبار الترند:-

أمطار على بعض المناطق.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس السبت.. وتكشف موعد انتهاء الموجة السيئة

أعلنت هيئة الأرصاد الأرصاد، أن السبت، يشهد طقسا مائلا للبرودة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد ، معتدلا على جنوب الصعيد نهارا ، باردا ليلا، وتصل لحد الصقيع على المزروعات فى منطقة وسط سيناء.

وشهدت البلاد، الأيام الماضية، أمطارا غزيرة على مختلف الأنحاء، فضلا عن الرمال والأتربة والرياح الشديدة.

وقالت الأرصاد في بيان لها: "تقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا، على مناطق من شمال البلاد، كما تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال وشرق البلاد يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحري وبعض مناطق شمال الوجه البحري، والرياح أغلبها جنوبية غربية معتدلة، تنشط على السواحل الشمالية، وتؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط".

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف المتر والرياح السطحية شمالية غربية.

أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر، تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي درجات الحرارة المتوقعة السبت:

الصغرى العظمى

القاهرة 12 18

شبين الكوم 11 18

طنطا 11 18

دمنهور 11 18

الإسكندرية 11 19

بلطيم 12 17

مطروح 11 18

السلوم 10 17

سيوة 09 17

بورسعيد 12 17

دمياط 12 18

الزقازيق 12 19

الإسماعيلية 12 19

السويس 13 18

العريش 13 18

رفح 10 17

رأس سدر 16 18

نخل 09 16

نويبع 16 19

طابا 15 18

كاترين 02 13

الطور 13 20

شرم الشيخ 16 21

الغردقة 13 22

مرسى علم 13 21

الفيوم 12 19

بنى سويف 11 19

المنيا 11 19

أسيوط 09 19

سوهاج 11 20

قنا 10 21

الأقصر 09 21

أسوان 10 21

أبو سمبل 08 21

الوادي الجديد 05 20

شلاتين 16 23

أبو رماد 16 23

حلايب 18 21

رأس حدربة 17 21

موعد انتهاء الموجة السيئة

من ناحية أخرى، أعلن الدكتور محمود شاهين مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية، بهيئة الأرصاد، عودة درجات الحرارة لطبيعتها يوم السبت، وانحصار فرص سقوط الأمطار على السواحل.

وتوقع شاهين، في مداخلة تليفونية مع التليفزيون المصري، انتهاء حالة عدم استقرار الأحوال الجوية، الجمعة، وهدوء في سرعات الرياح والرمال المثارة وعودة الملاحة البحرية إلى طبيعتها، مشيرًا إلى أن درجات الحرارة يوم السبت المقبل ستكون حول المعدل الطبيعي مع انحصار سقوط الأمطار على السواحل الشمالية.

الرياح وصلت سرعتها لـ 35 كم/الساعة

وأشار مدير مركز التحاليل إلى أن سرعة الرياح تراوحت من 30 إلى 35 كيلو مترًا في الساعة، وستنخفض بمعدلات أقل من ذلك خلال الأيام المقبلة.​

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تنازل عن 10 ملايين لبيراميدز.. عبدالله السعيد على أعتاب الزمالك

أشارت تقارير إعلامية إلى اقتراب عبد الله السعيد، صانع ألعاب بيراميدز، من الانتقال إلى نادي الزمالك خلال فترة الانتقالات الشتوية.

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من جانبه، قال مصدر مقرب من عبد الله، في تصريحات لـ"سوبر كورة"، إن اللاعب سيتنازل عن 10 ملايين جنيه لناديه قيمة مستحقاته المتأخرة، للموافقة على انتقاله إلى الزمالك في يناير المقبل.

وأضاف المصدر، أن اللاعب سيوقع على عقد مدته موسمين ونصف مع الزمالك، بعدما رحب مرتضى منصور رئيس النادي الأبيض، بإتمام الصفقة.

وطلب السعيد فى بداية المفاوضات أن يكون عقده في الموسم الأول مع الزمالك 20 مليون جنيه ثم خفضه إلى 15 مليون جنيه رغبة فى الانضمام للقلعة البيضاء على أن يصل عقده فى آخر موسم إلى 20 مليون جنيه.

وكان السعيد سبق وأن وقع على عقود انضمامه للزمالك، الموسم الماضي قبل أن يتراجع ويعود للأهلي، ولكن إدارة القلعة الحمراء رفضت استمرار اللاعب داخل جدران النادي وقام ببيعه لأهلي جدة السعودي، ثم استقر به المطاف في بيراميدز.

جدير بالذكر أن عبد الله يقدم مستوى جيد في الفترة الأخيرة، ويتصدر قائمة هدافي الدوري المصري بـ9 أهداف.

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فصل الطالب بطل فيديو الرقص خلف المعلمة داخل الفصل بالعريش

قررت مدرسة محمد سمير شراب الصناعية بنين بمدينة العريش فصل طالب بعد نشر فيديو له وهو يرقص خلف معلمة أثناء شرحها داخل الفصل وفقا لموقع فيتو.

وأعلنت المدرسة أن مجلس إدارة المدرسة وعلي رأسه المهندس بيومي الحناوي فصل الطالب محمد هاني فواز سليمان والمقيد بالصف الثالث بقسم الإلكترونيات فصلاً نهائياً ، وذلك لسوء سلوكه وسيحرم من تعبئة استمارة الدبلوم لهذا العام ولن يقبل علي مستوي جميع مدارس الجمهورية ولن يعاد قيده نهائياً.

وقال مدير المدرسة أن الطالب تعمد تصوير نفسه أثناء شرح معلمته لأحد الدروس داخل الفصل وهو يقوم بحركات راقصه خلفها و نشر الفيديو على صفحته الخاصه ليباهى به.

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روسيا اليوم تبرز ما فعله الحرس الوطني الجزائري مع الوفد العسكري المصري بقيادة الفريق أول "صبحي صدقي"

أبرزت روسيا اليوم خبر زيارة الوفد العسكري المصري للجزائر للمشاركة في جنازة الفريق أحمد قايد صالح ، حيث قام مساعد الرئيس المصري لشؤون الدفاع، الفريق أول صدقي صبحي، بمصافحة وشكر طاقم الحراسة الجزائري من قوات الدرك الوطني الذي رافقه منذ وصوله للجزائر.

ووجه مساعد الرئيس المصري الشكر للحراسة الجزائرية لمرافقته خلال زيارة استمرت يومين شارك خلالها في تشييع جنازة الفريق أحمد قايد صالح، نائب وزير الدفاع الجزائري، رئيس هيئة الأركان.

ورافق الفريق أول صدقي صبحي، وفد يضم 5 من كبار ضباط القوات المسلحة المصرية للمشاركة في تشييع جنازة الفريق قايد صالح.

وكانت مراسم التشييع قد بدأت بإلقاء النظرة الأخيرة على جثمان الفقيد بقصر الشعب، ليشيع بعدها إلى مثواه الأخير بمربع الشهداء في مقبرة العالية بعد صلاة الظهر.

ووافت المنية الراحل يوم الاثنين الماضي في بيته عن عمر ناهز 80 سنة.

وقرر الرئيس الجزائري الجديد، عبد المجيد تبون، إعلان الحداد الوطني لمدة ثلاثة أيام في البلاد، وسبعة أيام في مؤسسة الجيش الوطني الشعبي الجزائري.

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