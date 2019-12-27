المرور: إغلاق جزئي لشارع الهرم لمدة 3 أيام

كتب: ضياء السقا

أعلنت الإدارة العامة لمرور الجيزة، عن إغلاق جزئي لشارع الهرم لمدة 72 ساعة، لإجراء أعمال نقل مرافق (غاز طبيعى) المتعارضة مع مسار المشروع القومى لمترو الأنفاق الخط الرابع.

وقالت المرور في بيان نشرته الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية، على الفيس بوك: "تقوم الإدارة العامة لمرور الجيزة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أية كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور لإجراء بعض التحويلات المرورية ، وذلك بمناسبة القيام بأعمال نقل المرافق (غاز طبيعى) والمتعارضة مع مسار المشروع القومى لمترو الأنفاق الخط الرابع ، والتى تستلزم غلق جزئى بشارع الأهرام فى الإتجاه القادم من ميدان النصر إتجاه تقاطع طريق المنصورية مع شارع الأهرام بالحارة اليسرى فقط، على أن تكون الأعمال لمدة 3 أيام حتى يوم الأحد الموافق 29 الجارى".

وأضاف البيان: "يكون العمل من الساعة 12 صباحاً حتى الساعة 5 صباحاً فقط خلال مدة الأعمال دون تعطيل الحركة المرورية".