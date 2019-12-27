تصدع في كوبري ببركة السبع.. حقيقة تعرض المنوفية لهزة أرضية

كتب: ضياء السقا

تداول رواد مواقع التواصل الجتماعي، أنباء تفيد بتعرض مدينة بركة السبع بمحافظة المنوفية، الجمعة، لهزة أرضية مفاجئة، أدت إلى وجود تصدعات كبيرة في أحد الكباري الرئيسية بالمدينة.

من جانبه، نفى الدكتور جاد القاضي رئيس المعهد القومى للبحوث الفلكية، في تصريحات لـ"اليوم السابع" ما يتم تداوله حول تعرض محافظة المنوفية لهزه أرضية، مؤكدا أن الشبكة القومية للزلازل لم تسجل أية هزات أرضية خلال الساعات الماضية.

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وفي سياق متصل، أكد محمد هنداوي رئيس مركز ومدينة بركة السبع، أكد أنه فور ملاحظة هزة بالكوبري أعلى البحر أمام مجلس المدينة، على الفور انتقل السيد حسن، ومحمود عبدالدايم نائبا رئيس المركز لمكان الكوبري، وجرى استدعاء مهندسي الري والصيانة للكبارى وجرى عمل المعاينة اللازمة للوقوف على سبب الهزة.

وأضاف رئيس المركز والمدينة فى بيان له، أنه جرى التواصل إلى سرعة تدعيم الكوبرى بكراسي حديدية، باكر السبت، ولا يوجد خطورة ولا ضرر على السيارات والمارة أعلى الكوبرى، مؤكدًا أن حركة السير عليه عادية ولا يوجد مشاكل تستدعى غلقه.

وفي ذات السياق، قال معتز حجازي، المتحدث الرسمي باسم محافظة المنوفية، في تصريحات لـ"الوطن"، أن تصدعا حدث في أحد الكباري العائمة التابعة لوزارة الري في مدينة بركة السبع، موضحا أنه جرى تشكيله لجنة لمعاينة الكوبري، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لصيانته.