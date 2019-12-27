الدفاع التركية: نقاط المراقبة في إدلب قادرة على الدفاع عن نفسها

أكدت المتحدثة باسم ​وزارة الدفاع التركية​ ناديدا شبنم أكطوب أن "نقاط المراقبة التركية الموجودة بمنطقة "خفض التصعيد" في إدلب، شمال غربي ​سوريا​، قادرة على الدفاع عن نفسها ضد أي هجوم"، مشيرةً إلى أنه "إذا حصل هجوم على هذه النقاط، فإنها قادرة على الدفاع عن نفسها وقادرة على القتال".

ولفتت إلى أنه "رغم أن واجباتها في المنطقة تتمثل في مراقبة الأنشطة وإعداد التقارير عنها، إلا أنها قادرة على مواجهة أي هجوم ضمن نطاق الدفاع عن النفس"، مؤكدةً "عدم وجود أي مخاوف أمنية حول نقاط المراقبة، ولا في عملية إمدادها"، مشيرةً إلى أن "​تركيا​ تقوم بالتنسيق مع ​روسيا​ حول هذه القضية".