دفاع روسيا: الشرطة العسكرية والعسكريين الروس في سوريا يواصلون مهامهم كالمعتاد

وصفت ​وزارة الدفاع الروسية​، في بيان لها، "​الأخبار​ التي تفيد بنشوب قتال بين جنود روس وأميركان في ​سوريا​، بالأخبار الكاذبة"، مشيرةً الى ان "​الشرطة العسكرية​ والعسكريين من مركز المصالحة بين القوى المتحاربة في سوريا يواصلون مهامهم كالمعتاد".

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