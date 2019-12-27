الدفاع الصينية: المناورات المشتركة مع إيران وروسيا هي لضمان السلام الدولي

لفت المتحدّث باسم وزارة الدفاع ​الصين​ية وو تشيان، إلى أنّ "القوّة البحريّة الصينيّة سترسل "شينينغ" مدمّرة ​الصواريخ​ الموجّهة، إلى المناورة المشتركة بين الصين و​إيران​ و​روسيا​، الّتي انطلقت اليوم الجمعة في ​المحيط الهندي​ وبحر عمان، والّتي تهدف إلى تعميق التبادلات والتعاون بين القوات البحريّة من الدول الثلاث، وعرض حُسن النية والقدرة من الجوانب الثلاثة لضمان السلام الدولي بشكل مشترك والأمن البحري، وبناء مجتمع بحري ذي مستقبل مشترك".

وركّز على أنّ "المناورة المشتركة تُعتبر ترتيبًا عاديًّا للتبادل العسكري بين الدول الثلاث، ويتوافق مع القوانين والممارسات الدوليّة ذات الصلة، وليس له ارتباط مع الوضع الإقليمي الحالي".