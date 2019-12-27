أكد المتحدث باسم ​الخارجية الإيرانية​ ​عباس موسوي​، ان "العالم يعيش اليوم مرحلة ما بعد الغرب، وسيكون لجميع اللاعبين العالميين نصيبهم في كل شيئ".

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كانت هذه تفاصيل خبر المتحدث باسم الخارجية الإيرانية: العالم يعيش اليوم مرحلة ما بعد الغرب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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