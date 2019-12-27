سلطات أميركا بصدد تحديد هوية الطائرات المسيّرة عن بعد

ذكرت "وكالة الأنباء الفرنسية- أ.ف.ب"، أنّ "منظّمين أميركيّين كشفوا عن اقتراح لإلزام الطائرات المسيّرة الخاصة باستخدام نظام لتحديد الهوية عن بعد، بما يشبه رخصة إلكترونيّة للتعريف عن الطائرة، وذلك في إطار الجهود الّتي تُبذل لضمان سلامة الطيران. وسيَخضع الاقتراح الّذي تقدّمت به إدارة الطيران الفيدرالية الأميركية لفترة انتظار تمتدّ لشهرين، يتمّ خلالها تلقّي التعليقات والاعتراضات قبل تبنّي حكم نهائي.

وأوضحت وزيرة النقل الأميركية إيلين تشاو، الّتي تخضع إدارة الطيران الفيدرالية لسلطتها، أنّ "تقنيات تحديد الهوية عن بعد ستعمل على تعزيز السلامة والأمن، من خلال السماح للوكالات الفيدرالية بتحديد هويّة الطائرات المسيّرة الّتي تحلّق في نطاق سلطاتها القضائية".