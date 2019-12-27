رئيس الحكومة التونسي المكلف: لن اعلن عن تشكيلة الحكومة اليوم

أكد رئيس ​الحكومة​ التونسي المكلف الحبيب جملي، خلال كلمة ألقاها بقصر قرطاج، انه "لن يعلن عن تشكيلة حكومته اليوم". جدير بالذكر أن الرئيس التونسي قيس سعيّد، اجتمع صباحاً بالجملي حيث "تم استعراض آخر المستجدات المتعلقة بمسار ​تشكيل الحكومة​".

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