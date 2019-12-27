الثلوج قطعت طريق الشوف كفريا وتساقطت على 1200 متر

تساقطت ​الثلوج​ في ​الشوف​ على ارتفاع 1200 متر وما فوق، وغطت المرتفعات وزادت من سماكة ​الثلج​ على طريق الشوف - ​الأرز​ - ​البقاع​ التي قطعت يوم امس، ولا سيما طريق الشوف - ​كفريا​، وتسببت بعرقلة ​حركة المرور​ على الطرق التي لامستها بحدود 1100 متر. وترافق هذا التساقط الكثيف للثلج، مع ضباب كثيف لف المنطقة وزخات برد وامطار غزيرة تحولت الى سيول وألحقت اضرارا ببعض الطرق وتسببت بانهيارات صخرية وترابية.

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