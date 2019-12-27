الثلوج غطت جبل الأربعين في الضنية وأغلقت طرقات القلعة والضنية- الهرمل وجرد النجاص

غطّت الثلوج جبل الأربعين في الضنية، للمرّة الأولى هذا العام، ما أعطى مؤشّرًا إلى أنّ الثلوج المتراكمة فوق المرتفعات الجبليّة ستشكّل مخزونًا مهمًّا لمياه الينابيع والأنهار في فصل الصيف المقبل.
وأغلقت الثلوج طريق القلعة المؤدّية من بلدة بقرصونا إلى نبع السكر وسد بريصا (1700 متر فوق سطح البحر)، وطريق الضنية - الهرمل وطريق جرد النجاص، وسط انخفاض في درجات الحرارة خصوصًا في ساعات الليل. كما شهدت مجاري الأنهار والأودية في المناطق الوسطى والساحلية تدفّقًا ملحوظًا بسبب غزارة الأمطار فيها.
وشهدت أيضًا محطات الوقود والأفران إقبالًا عليها من المواطنين، للتزوّد بحاجاتهم.
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