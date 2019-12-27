LBC: الحريري وقع قبل قليل مرسوم الترقيات الذي وصل من قيادة الجيش ويتضمن من هم برتبة عقيد وما دون

علمت قناة الـ"LBC" أن "رئيس ​حكومة​ تصريف الاعمال ​سعد الحريري​ وقع قبل قليل مرسوم الترقيات الذي وصل من ​قيادة الجيش​ ويتضمن من هم برتبة عقيد وما دون".

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