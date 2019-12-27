كاظم الخير: ما هكذا يا سعد تورد الإبل

توجه النائب السابق ​كاظم الخير، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الى رئيس ​حكومة​ تصريف الاعمال ​سعد الحريري​، معتبراً انه ‏"ما هكذا يا سعد تورد الإبل".

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