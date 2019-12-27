ساهمت ​الامطار​ التي تساقطت بغزارة خلال ​الساعات​ الماضية في ​الشمال​، الى "رفع منسوب ​المياه​ في مجاري نهر البارد وعرقة والاسطوان، و​النهر الكبير​ الذي بلغ مستوى المياه في مجراه حدود سقف الجسر الاثري في خراج بلدة ​حكر الضاهري​، مما يهدد بتدفق مياهه بما حملت من وحول الى الطرقات والاراضي والمنشآت الزراعية والممتلكات والمنازل عند الضفة اللبنانية لمجرى النهر، في بلدات حكر الضاهري والسماقية وصولا الى بلدة العريضة".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ارتفاع منسوب المياه في مجاري انهار الشمال وعكار بسبب غزارة الامطار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.