اشار مصادر مطلعة على موقف ​رئيس الجمهورية​ للـLBCI الى ان "لقاء الساعتين بين رئيس الجمهورية ​ميشال عون​ ورئيس ​الحكومة​ المكلف ​حسان دياب​ تطرق الى ​تفاصيل​ الحكومة وحقائبها والعقد المتبقية"، مؤكدة ان "دياب يتمسك بحكومة إختصاصيين من ١٨ وزيراً لا أكثر".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مصادر للـLBCI: لقاء عون ودياب تطرق الى تفاصيل الحكومة وحقائبها والعقد المتبقية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.