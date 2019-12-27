الجيش: توزيع نحو 1000 حصة غذائية لعدد من العائلات في مدينة طرابلس

أعلنت قيادة ​الجيش اللبناني​، أنّ "وحدات من الجيش وزّعت في إطار برنامج التعاون العسكري - المدني (CIMIC)، نحو 1000 حصّة غذائيّة لعدد من العائلات في المناطق الآتية: ​القبة​، التبانة، ​جبل محسن​، ​باب الرمل​ و​الميناء​ في مدينة ​طرابلس​، بتمويل من منظمة "Spirit of America" وبعض الجهات المانحة اللبنانيّة وبحضور ضباط من الجيش".

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