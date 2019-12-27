إيلي أسود إلى المطران عودة: كلمة واحدة منك تبلسم الجروح

توجه نائب رئيس هيئة قدامى ومؤسسي ​القوات اللبنانية​ ا​يلي اسود​ إلى متروبوليت ​بيروت​ وتوابعها للروم ​الارثوذكس​ ​ال​مطران​ ​الياس عودة​، قائلا "ينعاد عليك والبركة، مطران الارثودكس في ​القدس​ ​عطالله حنا​ نقل على عجل الى ​الاردن​ بعدما وضع له الاسرائيليون السم في مكتبته الخاصة، مطرانان ارثودكسيان خطفا من التكفيريين في ​سوريا​ ، احدهما شقيق البطريرك اليازجي وغير معروف مصيرهما، ​تفجير​ كنائس قبطية ارثودكسية في مصر ، ومئات القتلى، ​معلولا​ الجريحة المعتدى على كنائسها وعلى ناسها الذين يتكلمون الارامية ، لغة يسوع و​نينوى​ العراقية تعيد بناء احدى كنائسها ، المدمرة من التكفيريين ، وسط حضور اسلامي و​مسيحي​ لافت، حبذا لو سمع المؤمنون في عظاتك القيمة نبذة عن معاناة ابناء الطائفة الارثودكسية الكريمة في دول الجوار وكلمة واحدة منك تبلسم الجروح".

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