بطيش تقدم بشكوى أمام النيابة العامة ضدّ موقع Corruption Watch

تقدَّم وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الاعمال منصور بطيش بشكوى أمام النيابة العامة ضدّ موقع Corruption Watch وكل من يظهره التحقيق مشاركاً او محرِّضاً او متواطِئاً في تحضير ونشر خبر وتقرير مُصوَّر يتضمَّن افتراءات وأكاذيب تطال موقف الوزير بطيش من موضوع معرض دبي 2020.
وكان بطيش قد اصدر بياناً أمس ردَّ فيه على كلّ النقاط التي اثارها التقرير مفنِّداً بالتفصيل الادعاءات الكاذبة التي طاولت مواقفه من مشاركة لبنان في المعرض كاشفاً عن رفضه صَرف أيّ مبلغ مالي، حتى لو كان للمشاركة بمعرضٍ بأهميّة معرض دبي، توفيراً للمال العام في هذه الظروف الصَعبة.
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