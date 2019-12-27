وزارة الأشغال تعمل على سحب سيارات احتجزتها الثلوج في أعالي عكار

تمكنت جرافة تابعة لوزارة الاشغال العامة والنقل بمؤازرة من شرطة بلدية فنيدق، من "سحب عدة سيارات رباعية الدفع احتجزتها الثلوج على طريق القموعة - الشنبوق والبويدرات في أعالي عكار".
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