الخارجية الفرنسية: لحكومة فعالة في لبنان تتخذ القرارات اللازمة لتلبية مطالب الشعب

أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية انه "منذ 19 من كانون الاول الحالي سلطت مجموعة الدعم الدولية، التي اجتمعت في باريس الضوء على ضرورة تشكيل حكومة جديدة لتنفيذ كل الاجراءات والإصلاحات في لبنان، وخاصة التي تعنى بالشأن الاقتصادي، وبالطبع عبر تطبيق هذه الخطوات يمكن تحقيق مطالب اللبنانيين الذين عبروا عنها منذ 17 تشرين الاول الماضي".
وذكرت أن "مجموعة الدعم الدولي مستعدة لمساندة لبنان ومرافقته على هذا الطريق"، مشيرةً الى انه "ليس لها ان تقرر تكوين الحكومة اللبنانية المستقبلية، وانما الامر متروك الى اللبنانيين"، متمنيةً "تشكيل حكومة فعالة تساعد على اتخاذ القرارات بسرعة كبيرة، وتلبي هذه القرارات مطالب الشعب اللبناني".
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