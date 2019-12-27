أعلنت غرفة عمليات جهاز الطوارئ والإغاثة في بيان أن "حريقا شب داخل أحد المنازل في بلدة سير، مما أدى إلى إصابة امرأة بحالة اختناق".
وعمل جهاز الطوارئ والإغاثة في الجمعية الطبية الإسلامية على إسعافها ميدانيا، فيما عمل الدفاع المدني على إطفاء الحريق، بحسب الوكالة الوطنية للاعلام.
كانت هذه تفاصيل خبر جهاز الطوارئ والإغاثة: إصابة امرأة نتيجة احتراق منزل في الضنية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.