جهاز الطوارئ والإغاثة: إصابة امرأة نتيجة احتراق منزل في الضنية

أعلنت غرفة عمليات جهاز الطوارئ والإغاثة في بيان أن "حريقا شب داخل أحد المنازل في بلدة سير، مما أدى إلى إصابة امرأة بحالة اختناق".

وعمل جهاز الطوارئ والإغاثة في الجمعية الطبية الإسلامية على إسعافها ميدانيا، فيما عمل ​الدفاع المدني​ على إطفاء الحريق، بحسب ​الوكالة الوطنية للاعلام​.