لفتت مصادر مطّلعة عبر "النشرة"، إلى أنّه "بعد الإشكال الّذي حصل أواخر شهر تشرين الثاني مع صاحب محطة "الصقر" ابراهيم الصقر ووزارة الاقتصاد والتجارة، رَفع الأخير في 3 كانون الأول 2019 دعوى أمام النيابة العامة الاستئنافية ضدّ جوني الأسمر وشربل قويق، بتهمة انتحال صفة موظّفين في وزارة الاقتصاد".
وأوضحت المصادر أنّ "الشابَين أدليا بإفادتيهما أمام مخفر جونية، وقدّما الإفادات الخاصة والتكليف من وزير الاقتصاد، وأظهرا عقدي العمل في وزارة الاقتصاد"، مشيرةً إلى أنّه "تمّ تركهما بعدها". وذكرت أنّ "قويق والأسمر سيقومان عبر وكيلهما المحامي زياد أسود بما يلزم، لحفظ حقوقهما بعد الاتهام الّذي وجّهه الصقر".
كانت هذه تفاصيل خبر النشرة: موظفان بوزارة الاقتصاد أدليا بإفادتيهما بالدعوى المقدمة ضدهما من صاحب محطة "الصقر" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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