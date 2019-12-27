النشرة: موظفان بوزارة الاقتصاد أدليا بإفادتيهما بالدعوى المقدمة ضدهما من صاحب محطة "الصقر"

لفتت مصادر مطّلعة عبر "النشرة"، إلى أنّه "بعد الإشكال الّذي حصل أواخر شهر تشرين الثاني مع صاحب محطة "الصقر" ابراهيم الصقر و​وزارة الاقتصاد والتجارة​، رَفع الأخير في 3 كانون الأول 2019 دعوى أمام ​النيابة العامة​ الاستئنافية ضدّ جوني الأسمر وشربل قويق، بتهمة انتحال صفة موظّفين في وزارة الاقتصاد".

وأوضحت المصادر أنّ "الشابَين أدليا بإفادتيهما أمام مخفر ​جونية​، وقدّما الإفادات الخاصة والتكليف من وزير الاقتصاد، وأظهرا عقدي العمل في وزارة الاقتصاد"، مشيرةً إلى أنّه "تمّ تركهما بعدها". وذكرت أنّ "قويق والأسمر سيقومان عبر وكيلهما المحامي زياد أسود بما يلزم، لحفظ حقوقهما بعد الاتهام الّذي وجّهه الصقر".