شكرا لقرائتكم خبر عن سياسى تونسى ينشر صورة أردوغان مع شارون: خيانة دى ولا مش خيانة يامتعلمين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر السياسى التونسى منذر قفراش، صورة لرجب أردوغان وهو يصافح الاسرائيلى آريال شارون، معلقًا: "دي خيانة عظمى ولا مش خيانة يا متعلمين، يا قيس يا محرر فلسطين تستقبل أردوغان و هو مصور مع أريال شارون و الحليف الأول لإسرائيل ".



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وقال قفراش، إنه وبعد زيارة أردوغان، حفتر سيعد تونس بقطع العلاقات معها مستقبلا كما أكد أنه سيحرم تونس من صفقات إعمار ليبيا.

جاء ذلك إثر غضب الشعب التونسى، من زيارة الرئيس التركى المفاجئة، رجب طيب أردوغان إلى تونس، رفقة وفد عسكرى واستخباراتى رفيع المستوى.

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يأتي ذلك فيما تشهد دول عربية مشاورات مع ليبيا ودول أوروبية لرفع ملف دعم تركيا لميليشيات موالية لحكومة الوفاق بالسلاح إلى مجلس الأمن، بالإضافة إلى دراسة دول أوروبية الضغط على تركيا، لوقف الاتفاقيات الأمنية وصفقات بيع أسلحة لوقف الاتفاقية المُبرمة مع حكومة السراج.

ويذكر أن تركيا وقعت في الشهر الماضي اتفاقا لترسيم الحدود البحرية مع حكومة الوفاق الوطني الليبية المعترف بها دوليا في خطوة أثارت غضب اليونان، وتقول أثينا إن الاتفاق ينتهك القانون الدولي لكن أنقرة تقول إنه يهدف لحماية حقوقها في المنطقة ويتفق تماما مع القوانين البحرية