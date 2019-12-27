شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على اختصاصات مركز حماية البيانات الشخصية بعد موافقة البرلمان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أنشا القانون الجديد، هيئة عامة اقتصادية تسمى "مركز حماية البيانات الشخصية"، تتبع وزير الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بهدف حماية البيانات الشخصية وتنظيم معالجتها وإتاحتها، ولها في سبيل تحقيق أهدافها أن تباشر كافة الاختصاصات المنصوص عليها بهذا القانون ،وحسب المادة (19) التي وافق عليها مجلس النواب، يكون للهيئة المزمع إنشاءها الشخصية الاعتبارية ، ومقرها محافظة القاهرة أو أى مكان آخر، ويجوز لها إنشاء فروع فى كافة المحافظات.

وحدد مشروع القانون عدد من الأختصاصات الهامة لمركز حماية البيانات نرصده علي النحو الاتي :

1- وضع وتطوير السياسات والخطط الاستراتيجية والبرامج اللازمة لحماية البيانات الشخصية والقيام على تنفيذها.

2- توحيد سياسات وخطط حماية ومعالجة البيانات الشخصية داخل الجمهورية.

3- وضع وتطبيق القرارات والضوابط والتدابير والإجراءات والمعايير الخاصة بحماية البيانات الشخصية.

4- وضع إطار إرشادي لمدونات السلوك الخاصة بحماية البيانات الشخصية، واعتماد مدونات السلوك الخاصة بالجهات المختلفة.

5- التنسيق والتعاون مع كافة الجهات والأجهزة الحكومية وغير الحكومية فى ضمان إجراءات حماية البيانات الشخصية، والتواصل مع كافة المبادرات ذات الصلة.

6- دعم تطوير كفاءة الكوادر البشرية العاملة في كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية القائمة على حماية البيانات الشخصية.

7- إصدار التراخيص أو التصاريح والموافقات والتدابير المختلفة المتعلقة بحماية البيانات الشخصية وتطبيق أحكام هذا القانون.

8- إنشاء وتنظيم سجل قيد مسئولي حماية البيانات الشخصية.

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9- اعتماد الجهات أو الأفراد ومنحهم التصاريح التي تتيح لهم تقديم الاستشارات في إجراءات حماية البيانات الشخصية.

10- تلقي الشكاوى والبلاغات المتعلقة بأحكام هذا القانون، وإصدار القرارات اللازمة بشأنها.

11- إبداء الرأي في مشروعات القوانين المختلفة والاتفاقيات الدولية التي تنظم أو تتعلق أو تنعكس نصوصها بصورة مباشرة أو غير مباشرة على البيانات الشخصية.

12- الرقابة والتفتيش على المخاطبين بأحكام هذا القانون، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. - التحقق من شروط حركة البيانات عبر الحدود، واتخاذ القرارات المنظمة لها.

13- تنظيم المؤتمرات وورش العمل والدورات التدريبية والتثقيفية وإصدار المطبوعات لنشر الوعي والتثقيف للأفراد والجهات حول حقوقهم فيما يتعلق بالتعامل على البيانات الشخصية.

14- تقديم كافة أنواع الخبرة والاستشارات المتعلقة بحماية البيانات الشخصية، وعلى الأخص لجهات التحقيق والجهات القضائية.

15- ـ إبرام الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والتنسيق والتعاون وتبادل الخبرات مع الجهات الدولية ذات الصلة بعمل المركز وفقا للآليات المتبعة في هذا الشأن.

16- إصدار الدوريات الخاصة بتحديث إجراءات الحماية بما يتوافق مع أنشطة القطاعات المختلفة وتوصيات المركز بشأنها.

17- ـ إعداد وإصدار تقرير سنوي عن حالة حماية البيانات الشخصية في جمهورية مصر العربية.