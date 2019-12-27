"لافروف" يبدأ زيارة إلى سريلانكا والهند في منتصف يناير المقبل

يبدأ وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف زيارة إلى سريلانكا والهند في 14 و15 يناير المقبل، حيث سيعقد مجموعة من المحادثات مع عدد من مسؤولي البلدين حول سُبل تطوير التعاون الثنائي مع موسكو.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، في تصريحات أوردتها وكالة أنباء (تاس) الروسية اليوم الجمعة، أنه في 14 يناير سيلتقي لافروف الرئيس السريلانكي جوتابايا راجاباكسا ورئيس وزرائه ماهيندا راجاباكسا، كما سيجتمع

مع نظيره دينيش جوناورادينا، لافتة إلى أنهم سيبحثون وضع العلاقات الثنائية بين البلدين في الوقت الراهن، وآفاق تعزيز الحوار السياسي بينهما، إلى جانب تطوير التعاون في قطاعات التجارة والاقتصاد وغيرها من المجالات الأخرى.

وأكدت زاخاروفا أنه سيتم إيلاء اهتمام خاص لمسألة تطوير التعاون بين الجانبين في إطار المنظمات الدولية، وتحديدا الأمم المتحدة وهيئاتها

Advertisements

المتخصصة.

ونوهت أيضًا إلى أنه، في 15 يناير، سيعقد وزير الخارجية محادثات مع نظيره الهندي سابرامانیام جایشانكار في نيوديلهي، حيث سيبحث الوزيران وضع العلاقات الثنائية وآفاق تطويرها في ضوء الأهداف المحددة ضمن نتائج القمة الروسية الهندية، التي عقدت خلال يومي 4 و5 سبتمبر الماضي في مدينة فلاديفوستوك الروسية.

كما أكدت المتحدثة باسم الخارجية الروسية عزم الطرفين على تبادل وجهات النظر بشأن عدد من القضايا المطروحة على الساحتين الإقليمية والدولية، مُضيفة أن لافروف سيشارك في مؤتمر "حوار رايسينا" الدولي السنوي المُقرر عقده في العاصمة الهندية.



