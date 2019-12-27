فرنسا تستدعي السفير الإيراني على خلفية احتجاز أكاديميين

قالت وزارة الخارجية الفرنسية، اليوم الجمعة، إنها استدعت السفير الإيراني بشأن الاحتجاز "غير المحتمل" لاثنين من الأكاديميين الفرنسيين.

وأعربت الخارجية الفرنسية عن "قلقها الشديد" من أن أحدهم مضرب عن الطعام الآن،

وذلك بحسب وكالة "فرانس برس".

وقالت في بيان إن المبعوث "تم تذكيره بمطلب فرنسا بالإفراج عن فاريبا عادلخاه ورولاند مارشال دون تأخير وأن

تظهر السلطات الإيرانية شفافية تامة بشأن وضعهما".

وقد احتجزت السلطات الإيرانية عادلخا ومارشال، الأكاديميين في مؤسسة "ساينس بو" في باريس، منذ يونيو.

وقالت الجامعة، في هذا الشهر، إن عادلخاه وأكاديمي آخر محتجز بجانب الأسترالية كيلي مور جيلبرت، قد بدئا إضرابا عن الطعام.