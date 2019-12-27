مصر وروسيا تدعوان لحل أزمة ليبيا ومكافحة الميليشيات والإرهاب

اتفقت مصر وسوريا، اليوم الجمعة، على تكثيف الجهود من أجل تسوية الأزمة الليبية.

واستعرض الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، في اتصال هاتفي مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، تطورات الأوضاع في ليبيا.

وقال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية إن الرئيسين اتفقا على أهمية تكثيف الجهود المشتركة بين البلدين بهدف إيجاد حل للأزمة، ومكافحة الميليشيات المسلحة والتنظيمات الإرهابية في ليبيا، ووضع حد للتدخلات الخارجية غير المشروعة في الشأن الليبي.

وأضاف المتحدث أن الرئيس السيسي أكد تطلع مصر لتعميق العلاقات المصرية-الروسية في المجالات كافة، مشيداً بالمشروعات التنموية الهامة التى يتعاون البلدان فى تنفيذها فى مصر، ومن بينها مشروع إنشاء محطة "الضبعة" للطاقة النووية، ومشروع المنطقة الصناعية الروسية في محور قناة السويس.

من جانبه، أكد بوتين الأهمية التى توليها موسكو لتطوير العلاقات الثنائية مع مصر فى الفترة القادمة، وفي إطار اتفاق الشراكة والتعاون الاستراتيجي بين البلدين.

كان الرئيس المصري أكد، أمس الخميس للرئيس الأميركي دونالد ترامب، ضرورة وضع حد للتدخلات الخارجية غير المشروعة في الشأن الليبي.

وفي اتصال هاتفي مع نظيره الأميركي، أعرب السيسي عن دعم مصر لتفعيل إرادة الشعب الليبي في تحقيق الأمن والاستقرار لبلاده.

وأكد الرئيس السيسي للرئيس ترامب أهمية الدور الذي يقوم به الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر في هذا السياق لمكافحة الإرهاب، وتقويض نشاط التنظيمات والميليشيات المسلحة التي باتت تهدد الأمن الإقليمي بأسره.