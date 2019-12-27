الهند تشهد أقوى موجة برد منذ 20 عاماً

يشهد شمال الهند خاصة العاصمة نيودلهي خلال ديسمبر الجاري أقوى موجة برد تسجل على مدار 20 عاماً.

وقال مدير إدارة الأرصاد الجوية الهندية، إم موهابترا "أحوال الطقس شديدة البرودة هي نتيجة لاستمرار هبوب رياح شمالية غربية باردة على شمال غرب الهند بالتزامن مع ظروف طقس أخرى مواتية".

وشهدت العاصمة نيودلهي انخفاضا في درجات الحرارة، حيث سجلت 4,2 درجة مئوية مساء أمس الخميس، وهو ما يقل عن المتوسط بمقدار 6 درجات.

وتسود ولاياتِ البنجاب وهاريانا وتشانديجاره ونيودلهي وأوتار براديش وراجستان موجةٌ من الطقس البارد منذ 15 ديسمبر الجاري.

وذكرت وسائل إعلام هندية أن الإدارات المحلية في ولاية أوتار براديش ودلهي وغيرها أعدت ملاجئ وبطانيات وأحضرت الحطب لإشعال النار لمساعدة المشردين وسكان الشوارع.

وسجلت مناطق كشمير ولاداخ في جبال الهيمالايا درجات حرارة دون الصفر.

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