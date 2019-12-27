قوة عسكرية يابانية لحماية سفنها بخليجي عمان وعدن

أظهرت وثيقة وافق عليها مجلس الوزراء الياباني، الجمعة، أن طوكيو سترسل سفينة حربية وطائرتي دورية لحماية سفنها في الشرق الأوسط في ظل استمرار اضطراب الوضع في منطقة تزودها بنحو 90% من وارداتها من النفط الخام.

وسترسل اليابان بموجب الخطة مدمرة مزودة بطائرة هليكوبتر وطائرتي دورية (بي-3سي) لجمع المعلومات بهدف ضمان مرور آمن لسفنها عبر المنطقة.

وفي حال وجود أي طارئ، سيسمح وزير الدفاع الياباني للقوات باستخدام أسلحة للدفاع عن السفن المعرضة للخطر.

وبينت الوثيقة أن من المنتظر أن تغطي العملية المزمعة المياه الدولية في خليج عمان وبحر العرب وخليج عدن وليس مضيق هرمز.

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وقال مسؤول بوزارة الدفاع إن الحكومة اليابانية تستهدف بدء تشغيل طائرتي الدورية الشهر المقبل، في حين ستبدأ المدمرة أنشطتها بالمنطقة في فبراير/شباط على الأرجح.

وزادت حدة الخلاف بين إيران والولايات المتحدة منذ العام الماضي، عندما انسحب الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، من اتفاق نووي أبرمته القوى العالمية مع إيران عام 2015، وعاود فرض عقوبات على طهران، مما أصاب اقتصادها بالشلل.

وفي مايو/أيار ويونيو /حزيران استهدفت عدة هجمات سفنا تجارية، منها الناقلة المملوكة لليابان كوكوكا كاريدجس، في المنطقة. وحملت الولايات المتحدة، إيران مسؤولية تلك الهجمات، وهو ما نفته الجمهورية الإسلامية.

واليابان حليف للولايات المتحدة وتحتفظ في الوقت نفسه بعلاقات مع إيران، وآثرت أن تشرع في عملية خاصة بها بدلا من الانضمام إلى مهمة تقودها واشنطن لحماية الملاحة في المنطقة.