كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الجيش الليبي يعلن سيطرته على طريق المطار في طرابلس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الجيش الوطني الليبي، اليوم الجمعة، سيطرته على كامل طريق المطار بالعاصمة طرابلس، نقلا عن فضائية "سكاي نيوز عربية".

وكما سيطرت قوات الجيش الليبي، على منطقة الحرشة فى مدينة الزاوية.

وشن سلاح الجو التابع للجيش الوطني عدة غارات جوية استهدفت تمركزات ومواقع مختلفة لقوات الوفاق في محاور القتال بالعاصمة طرابلس ومدينة الزاوية التي تشهد القصف لليوم الثاني.