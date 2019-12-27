كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الجمعة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ترصد بوابة الخليج 365، أبرز أحداث العالم اليوم الجمعة 27/ 12/2019 في إطار تقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي الأحداث المهمة على الصعيدين العربي والدولي.

أخبار عاجلة الآن || السلطات التركية تغلق مضيق البوسفور

ذكرت مكتب عمدة إسطنبول، أن سفينة بضائع اصطدمت بالشاطئ في مضيق البوسفور في تركيا اليوم الجمعة؛ مما دفع السلطات لإغلاق الممر المزدحم ويمر عبر أكبر مدينة تركية. Advertisements آخر الأخبار العاجلة في العالم || وزارة الخارجية الفرنسية تستدعي سفير إيران

استدعت وزارة الخارجية الفرنسية، اليوم الجمعة، السفير الإيراني للتنديد بـ"الاعتقال الذي لا يحتمل" منذ ستة أشهر لاستاذين جامعيين فرنسيين، بدأت إحداهما اضرابا عن الطعام. أخبار عالمية عاجلة اليوم || حرائق الغابات الأسترالية تهدد إمدادات مياه سيدني

قالت السلطات الاسترالية، اليوم الجمعة، إنها تركز على حماية محطات المياه ومحطات الضخ والأنابيب وغيرها من البنى التحتية من حرائق الغابات الكثيفة المحيطة بسيدني أكبر مدينة في البلاد.

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