كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزارة الخارجية الفرنسية تستدعي سفير إيران والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استدعت وزارة الخارجية الفرنسية، اليوم الجمعة، السفير الإيراني للتنديد بـ"الاعتقال الذي لا يحتمل" منذ ستة أشهر لاستاذين جامعيين فرنسيين، بدأت إحداهما اضرابا عن الطعام.

وقال بيان الوزارة: "أبلغت وزارة أوروبا والشؤون الخارجية السفير الإيراني قلقنا العميق لوضع السيدة فاريبا عادلخا التي توقفت عن الأكل وكررت طلبنا لقائها الذي رفض حتى الآن".