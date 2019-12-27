كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المفوضية الأوروبية: موعد "جونسون" النهائي للمحادثات التجارية قد يحتاج إلى تمديد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت أورسولا فون دير لين، رئيسة المفوضية الأوروبية الجديدة، إنها "قلقة للغاية" بشأن الجدول الزمني الحالي الذي حددته الحكومة البريطانية للتفاوض على علاقة المملكة المتحدة بعد الاتحاد الأوروبي.

وحذرت السياسية الألمانية، التي أصبحت رئيس المفوضية الأوروبية في 1 ديسمبر 2019، من أن هناك العديد من الموضوعات الأخرى التي يجب على الكتلة الاقتصادية والمملكة المتحدة حلها، علاوة على التفاوض بشأن اتفاقية تجارة حرة، حسبما جاء بوكالة "سبوتنيك".

وفي حديثها إلى صحيفة "ليزيكو" الفرنسية اليومية، قالت "فون دير لين": "يجب أن نسأل أنفسنا بجدية ما إذا كانت كل هذه المفاوضات ممكنة في مثل هذا الوقت القصير".

وأضافت: "أعتقد أنه سيكون من المعقول تقييم الأسهم في منتصف العام، وإذا لزم الأمر، الاتفاق على تمديد الفترة الانتقالية".

من الناحية الفنية، لدى المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي "فترة انتقالية" مدتها سنتان للتفاوض بشأن شكل علاقتهما بعد حدوث خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

خلال هذه "الفترة الانتقالية"، ستبقى العلاقة بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي إلى حد كبير كما هي.

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ومع ذلك، في 20 ديسمبر 2019، صوت 358 نائبا مؤيدين لاتفاقية بوريس جونسون للانسحاب من الاتحاد الأوروبي، والتي تضمنت حظرا قانونيا على "الفترة الانتقالية" التي تمتد إلى ما بعد ديسمبر 2020. هذا يعني أن المفاوضين لن يكون لديهم سوى 11 شهرًا لتأمين اتفاق من تاريخ خروج بريطانيا المقرر في 31 يناير 2020.

وعندما سُئلت عما قد يحدث إذا سعت المملكة المتحدة إلى الابتعاد عن معايير الاتحاد الأوروبي، أجابت رئيسة المفوضية الأوروبية: "المساواة أمر في غاية الأهمية وفوائد السوق الموحدة ترتبط ارتباطًا وثيقًا بتلك المبادئ والقيم المشتركة".

وأوضحت: "إذا لم يتحقق ذلك، على المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي الاتفاق على الرسوم الجمركية وغيرها من الحواجز التي يجب تنفيذها".

تم نشر المناقشة، التي كانت جزءًا من مقابلة واسعة النطاق، من قِبل صحيفة "ليزيكو" في 27 ديسمبر 2019.

أيد رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، قانونًا يحظر على الحكومة تمديد "فترة انتقالية" بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي إلى ما بعد ديسمبر 2020.

بينما قام جونسون وحزب المحافظين بحملة على تعهد بـ "إنجاز خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي"، كان رد فعل بعض الشخصيات التجارية على ما شعروا أنه موعد نهائي قصير بشكل مصطنع دفعه رئيس الوزراء. فاز حزب المحافظين بانتخابات هذا الشهر بإجمالي 364 مقعدًا (من أصل 650) في البرلمان.