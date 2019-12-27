كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إندونيسيا.. ضبط شرطيين بشأن الهجوم بالحمض على محقق كبير في 2017 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت الشرطة الإندونيسية، اليوم الجمعة، أنه تم اعتقال ضابطي شرطة إندونيسيين فيما يتعلق بهجوم بالحمض على محقق كبير في لجنة القضاء على الفساد أصابه بالعمى جزئيًا.

وقال المحقق، نوفل باسويدان، إنه يعتقد أن الهجوم، وقع عندما كان يسير إلى منزله من أحد المساجد في أبريل 2017، وأن كان له صلة بقضايا الكسب غير المشروع التي كان يتعامل معها في ذلك الوقت، حسبما أوردت وكالة "رويترز".

في يناير، شكلت الشرطة فريقًا لتقصي الحقائق للتحقيق في الهجوم، لكنها جاءت خالية الوفاض. وأمر الرئيس الإندونيسي، جوكو ويدودو، بأن يحل قائد الشرطة الجديد، المعين في نوفمبر، القضية بحلول نهاية العام.

في مقابلة مع وكالة "رويترز"، هذا الشهر، شكك "باسويدان" في التزام الحكومة، وقال: "من السهل حل قضيتي. إنها مجرد مسألة ما إذا كانوا يريدون أم لا".

وقال ليستيو سيجيت برابو، رئيس قسم التحقيقات الجنائية بالشرطة، للصحفيين، إن المشتبه بهم الذين تم اعتقالهم يوم أمس الخميس كانوا "رجال شرطة نشطين".

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وفي سياق منفصل، قتل 35 شخصا في حادث حافلة سقطت في واد يبلغ عمقه 150 مترا في جنوب سومطرة في غرب إندونيسيا، مساء الاثنين 23 ديسمبر. وسقطت الحافلة التي كانت تقل حوالى خمسين شخصا وكانت في طريقها من مدينة بنجكولو إلى مدينة بالمبانج على جزيرة سومطرة.

وتدهورت الحافلة التي كانت تقل العشرات الإثنين قبيل منتصف الليل (16,00 ت غ) في واد يصل عمقه إلى 150 مترا في جنوب سومطرة، قبل أن تستقر في أحد الأنهر، بحسب ما قال المتحدث باسم الشرطة المحلية دولي غومارا الثلاثاء.

ونقلت التقارير الإعلامية عن الشرطة قولها إن الحافلة التي كانت تنقل حوالى 50 راكبا تحطمت وهي في طريقها من مدينة بنجكولو إلى مدينة بالمبانج على جزيرة سومطرة بغرب إندونيسيا.

وقال ضابط شرطة يدعى ريسكي لقناة تي.في وان إن السلطات تتحرى سبب الحادث.

وأظهرت صور بعض الأشخاص يحاولون انتشال حطام الحافلة من نهر في أحد الأودية.

وتشيع في إندونيسيا حوادث المرور حيث تمر الطرق في كثير من الأحيان عبر تضاريس وعرة وغالبا ما تفتقر السيارات إلى الصيانة المناسبة.